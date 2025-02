RMP: Facundo Torres está fazendo vestibular para ser próximo Flaco

O atacante Facundo Torres está seguindo o caminho malsucedido que outros da posição traçaram no Palmeiras recentemente, opinou RMP, no Fim de Papo, neste domingo (2).

Na opinião do colunista, a falta de uma opção efetiva no ataque palmeirense, além de Estêvão (que deixa o clube no meio do ano), deve preocupar o torcedor, mesmo após a vitória sobre o Guarani.