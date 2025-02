Rei dos Clássicos: Bruno Henrique se firma como carrasco dos rivais do Fla

Bruno Henrique tem sido um pesadelo para os rivais cariocas desde que vestiu a camisa do Flamengo. Com os dois gols marcados sobre o Botafogo no título da Supercopa Rei do Brasil deste domingo (2), o atacante se consolidou ainda mais como o "Rei dos Clássicos" e carrasco do Alvinegro, do Fluminense e do Vasco da Gama.

O que aconteceu

Apesar de mais uma vez marcar sobre o Botafogo, este não é o rival que mais sofreu com ele. O Vasco, por exemplo, já levou oito gols de Bruno Henrique, contra sete do Alvinegro e cinco do Tricolor.

A outra vítima preferida do atacante não é do Rio de Janeiro. O Athletico-PR também já sofreu oito gols do jogador.