Polícia alertou que briga no Recife estava marcada com bombas e porretes

A Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva da Polícia Civil de Pernambuco alertou às autoridades - antes do clássico de sábado (1º) - que brigas estavam sendo marcadas entre as organizadas de Santa Cruz e Sport com bombas caseiras e porretes de madeiras. O comunicado consta no relatório ao qual o UOL teve acesso e que foi publicado inicialmente pelo "Diário de Pernambuco".

O que aconteceu

Relatório da Polícia Civil de Pernambuco já alertava que brigas estavam sendo marcadas entre organizadas de Santa Cruz e Sport Imagem: Reprodução / Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva

O documento foi enviado para a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Ele diz que as redes sociais foram as plataformas onde a "Explosão Coral" e a "Jovem do Leão" estavam "disseminando o ódio e a rivalidade entre os envolvidos", e que era por lá que elas estavam marcando as chamadas "pistas", com se referem aos locais das brigas.

Há fotos em anexo com imagens de ameaças de morte. Numa delas, por exemplo, há uma faixa estendida num viaduto do Recife com a frase: "Sábado vai jorrar sangue", postada por um núcleo de uma organizada do Sport.