Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado

O Campeonato Paulista teve mais cinco partidas neste sábado (1) válidas pela 7ª rodada do estadual. Os destaques ficaram para a vitória do Corinthians em casa e para a virada do Santos no clássico sobre o São Paulo na Vila Belmiro.

O São Bernardo abriu os jogos do dia com vitória fora de casa por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira. Já a Portuguesa enfim ganhou a primeira ao bater o Botafogo-SP por 3 a 2 no Pacaembu.

Na sequência, o Corinthians superou o Noroeste por 2 a 1 jogando diante de sua torcida, com gols de Coronado e Talles Magno. O sábado teve também a vitória do líder Mirassol, por 1 a 0 sobre o Velo Clube.