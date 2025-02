Palmeiras: Ríos prega 'respeito' após não comemorar gol sobre o Guarani

Richard Ríos não comemorou o gol que abriu o placar da goleada do Palmeiras sobre o Guarani por 4 a 1, neste domingo (2), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Brinco de Ouro. O jogador guarda carinho pelo ex-clube e pregou respeito à torcida.

O que aconteceu

O volante atribuiu a falta de comemoração ao respeito e gratidão que tem pelo Bugre. Ríos teve uma passagem de destaque pelo Guarani, entre 2022 e 2023, e foi contratado pelo Palmeiras após a boa atuação no Paulistão.