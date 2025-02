Palmeiras enfrenta Guarani em último teste antes de jogo contra Corinthians

O confronto com o Guarani também servirá para avaliar a evolução de jogadores considerados titulares, mas que tiveram desempenho abaixo da expectativa até aqui. Gustavo Gómez, Flaco López e Felipe Anderson tiveram atuações ruins e ainda buscam a melhor forma física neste começo de temporada.

Se alguns atletas preocupam pelo momento ruim, outros começam a despontar como boas opções. Rômulo teve boas atuações após ser pouco aproveitado na temporada passada, mesma situação vivida pelo volante Fabinho. O reforço Facundo Torres vem demonstrando boa adaptação ao time e já balançou a rede com a camisa alviverde.

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação do grupo D com oito pontos. O São Bernardo lidera o grupo com folga com 15 pontos e já jogou na rodada ao vencer a Inter de Limeira por 2 a 1.

A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Além do empate com o RB Bragantino, no Allianz Parque, o Verdão perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri.