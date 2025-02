Mãe de torcedor do Sport espancado defende filho: 'Não é marginal'

Viviane Eugenia, mãe de João Victor, presidente da torcida organizada Jovem do Leão, do Sport, publicou mensagem de revolta em suas redes sociais, após o filho ter sido espancado durante briga entre torcedores.

O que aconteceu

João Victor está internado após ter sofrido agressões durante confronto entre torcedores do Sport e Santa Cruz, no último sábado (01). A briga generalizada deixou 14 detidos, 12 feridos e outros três internados, um deles o filho de Viviane.

A mãe do torcedor publicou mensagem em proteção ao filho, criticando a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra: "Raquel Lyra sua irresponsável. Meu filho está na UTI por irresponsabilidade desse governo que solta as pessoas na rua para morrerem. Sou professora da prefeitura do Recife, trabalho na secretaria de educação. Meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências, eu exijo providências. Vou até o fim por justiça por João Victor. E você é tão irresponsável que deixou o jogo continuar e coloca mais vidas em risco. Um líder protege seu povo".