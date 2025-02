Joia do Barcelona sofre traumatismo craniano após choque de cabeça; veja

Gavi, joia do Barcelona, sofreu um traumatismo craniano sem perda de consciência durante a vitória do Barcelona sobre o Alavés, neste domingo (2).

O que aconteceu

O Barcelona confirmou o traumatismo em nota oficial após o confronto. Os exames apresentaram resultados normais e ele recebeu alta para se recuperar em casa.

Gavi teve um choque de cabeça com Tomas Conechny, do Alavés, logo no começo do jogo. Ele tentou voltar para o campo, mas foi impedido. Um vídeo mostra até mesmo o brasileiro Raphinha convencendo a joia espanhola a não voltar (veja abaixo).