Estêvão desencanta e dá show em goleada do Palmeiras sobre o Guarani

Lei do ex no 1x0! Raphael Veiga cobrou escanteio fechado pela esquerda, na medida. Richard Ríos subiu bem mais do que a marcação, na primeira trave, e testou firme para o fundo das redes, sem chance de defesa para Gabriel Mesquita. Ríos não comemorou o gol em respeito ao Guarani, clube que o lançou no cenário brasileiro.

Que batida para ampliar! Maurício participou de toda a jogada do segundo gol. O meia desarmou Nathan, que tinha dificuldades para sair de perto da área do Guarani, tocou para Raphael Veiga e apareceu para receber de volta. Na sequência, dominou e bateu com muita categoria, à meia distância, e a bola entrou no canto direito.

Lesão no primeiro tempo. Geovane vinha apresentando dores na partida e, após um pique, ficou caído no gramado. O técnico Maurício Souza foi obrigado a gastar sua primeira substituição antes dos 40 minutos de partida, colocando Vinicius Kauê na vaga do volante.

VAR anulou. Murilo cruzou rasteiro para o meio da área, Nathan se antecipou, mas a bola sobrou para Raphael Veiga, que corria em direção à bola junto com Estêvão. O camisa 23 mandou um foguete no canto direito. No entanto, na revisão do VAR, o arbitragem anulou o gol porque considerou que o atacante de 17 anos estava em condição irregular e participou do lance, confundindo a marcação.

3x0 com categoria de craque! Estêvão fez boa jogada perto da meia-lua do Bugre, deixou dois marcadores na saudade ao infiltrar meio meio e soltou uma pancada no cantinho direito. Gabriel Mesquita ainda se esticou todo para tocar na bola, mas não chegou a tempo.

Bugre diminui em falha do Verdão! Em erro na saída, Marcos Rocha entregou a bola no peito de Emerson, que chutou rasteiro para a área. Gustavo Gómez apareceu para cortar o lance, mas deixou a bola nos pés de Deni Júnior, que finalizou com segurança no canto esquerdo de Weverton.