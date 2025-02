Gerson tomou injeção para jogar Supercopa e levantar taça pelo Flamengo

O momento físico de Gerson, apesar do susto, faz parte de um contexto no qual o Flamengo tem se dado bem. Os jogadores e a comissão técnica estão satisfeitos com a pré-temporada. O jogo contra o Botafogo era o principal alvo a curto prazo e o time foi muito bem.

"A pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores e se viu condicionada pela final. Tivemos três semanas para preparar, foi suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão na forma física ótima. A gente viu eles correndo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá uma tranquilidade também", disse o técnico Filipe Luís.

Para Gerson, é importante também porque Dorival Júnior, técnico da seleção, estava observando tudo. O meia terminou o ano passado em alta e tem dado mais motivos para continuar nos planos.