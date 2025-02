Fluminense empata no final com Boavista, mas não engrena no Carioca

Fluminense e Boavista empataram por 1 a 1 neste domingo (02), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Flu segue com apenas uma vitória no torneio.

O gol da partida foi marcado por Marcos Paulo, pelo Boavista, e Samuel Xavier, pelo Fluminense. Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos no Carioca e se manteve na 9ª posição na tabela. Já o Boavista aparece em oitavo, com oito conquistados.

Mano Menezes foi vaiado pela torcida do Fluminense, por mal desempenho no final do ano passado e início de 2025. O técnico da equipe tem recebido negativas por parte dos torcedores do Tricolor, e no confronto contra o Boavista a situação não foi diferente.