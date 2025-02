Flamengo x Botafogo da Supercopa é paralisado após temporal em Belém

O show de Joelma, que aconteceu 45 minutos antes do apito inicial, escapou do temporal.

A paralisação definida pela arbitragem, com concordância dos dois times, foi inicialmente de 30 minutos, mas se estendeu.

Segundo o regulamento, os árbitros podem decidir esticar a pausa por mais 30 minutos antes de tomar outra definição, que seria o adiamento da partida para o dia seguinte.

Por volta das 16h35, os árbitros já fizeram a primeira inspeção no gramado. A chuva continuou e o estado continuou ruim para a disputa da partida.

Mas na análise do árbitro feita às 17h14, ficou constatado que o gramado já estava em melhores condições. A turma do rodo entrou em ação só para tirar uma concentração de água na linha do gol defendido pelo Botafogo no primeiro tempo.

A arbitragem e a diretoria de competições da CBF marcaram para 17h29 o reinício do jogo.