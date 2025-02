Filipe Luís vê Flamengo impecável na Supercopa e fala sobre futuro no clube

Filipe Luís não economizou elogios à atuação e ao comportamento do Flamengo na conquista da Supercopa do Brasil. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Mangueirão, o técnico reforçou que tem um grande elenco na mão e contou que a relação com o grupo faz toda a diferença.

"O plano de jogo saiu à perfeição. Em todos os momentos que o time pressionou, jogadores compraram a ideia, fizeram o que a gente planejou. Foi um jogaço. Impecável. Título mais do que merecido", disse o treinador do Flamengo.

A relação com o grupo. "A conexão que eu tenho com eles, provavelmente, não teria em outro lugar. Ou em outros anos. Desses jogadores, eu joguei com todos, menos com cinco. Eu conheço o vestiário, conheço o que se fala, quando eles dão risada ou falam mal de mim. Eu ri e eu chorei junto com eles. Parto com vantagem. Eles compram e acreditam no que eu falo 100%. Se der errado, eu sou o maior responsável. Eles sabem disso. Eles compram muito a ideia. É um grupo de altíssimo nível. Dificilmente veremos um elenco tão qualificado na história do futebol brasileiro".