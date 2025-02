Escalações: Botafogo estreia Artur e Flamengo tem Arrascaeta no banco

Botafogo e Flamengo estão escalados para a Supercopa Rei do Brasil, neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão (PA). O Alvinegro promoverá a estreia do atacante Artur, contratado junto ao Zenit (RUS). Já o Rubro-Negro iniciará a partida com Arrascaeta no banco.

Artur entra na vaga do jovem Rafael Lobato, no Glorioso. Na zaga, o angolano Bastos começa entre os reservas e Lucas Halter será o titular.

O ataque rubro-negro será formado por Michael, Plata e Bruno Henrique. Arrascaeta ainda não iniciou nenhum jogo em 2025 entre os titulares.