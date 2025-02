Efeito Neymar? Santos fecha treinos em semana de reestreia do craque

? SEXTA-FEIRA (7), APRESENTAÇÃO ÀS 8H30 E TREINO ÀS 9H30 NO CT REI PELÉ

? SÁBADO (8), APRESENTAÇÃO ÀS 8H30 E TREINO ÀS 9H30 NO CT REI PELÉ. APÓS O ALMOÇO, VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

? DOMINGO (9), 8ª RODADA PAULISTÃO SICREDI - NOVORIZONTINO X SANTOS, ÀS 16H, EM NOVORIZONTE

OBS.: NÃO TEREMOS ATENDIMENTO À IMPRENSA. A COMUNICAÇÃO FORNECERÁ IMAGENS DOS TREINOS, FEITAS PELA SANTOS TV."

A expectativa do Santos é de que Neymar faça sua reestreia no dia de seu aniversário de 33 anos, mas a minutagem do craque ainda está indefinida.

"Ele (Neymar) vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também", afirmou Caixinha em entrevista coletiva após a vitória do Peixe no clássico contra o São Paulo, neste sábado.