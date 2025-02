Dorival elogia Neymar no Santos: 'Condições de ser protagonista mundial'

A entrevista do técnico da seleção aconteceu durante a paralisação da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Botafogo. O técnico foi a Belém para assistir ao confronto in loco.

Dorival disse ainda que não influenciou na vinda de Neymar ao Santos e indicou que o convocaria mesmo se a transferência não acontecesse:

"Ele, em condições, ele estaria entre nós (jogando) em qualquer lugar do mundo".

Veio observar alguém? "A seleção tem que premiar os que estejam em melhores condições naquele momento, naquele instante. Estamos procurando agir com correção. Nem sempre agrada-se a todos. Temos que errar o mínimo possível. Quando eu venho para uma partida, não venho para um nome. Venho por uma análise geral. Inclusive para posições que estamos buscando um ajuste".

E o 2025 da seleção? "Esse ano (2024) foi muito importante para o que buscávamos, imaginávamos e o conhecimento para o nosso grupo. Agora é questão de tempo, um timing para recuperação de Neymar, Richarlison, jogadores que não tiveram oportunidade de estarem conosco. Estamos fazendo de tudo para que as coisas aconteçam".

Cobranças. "Já vi algumas equipes serem montadas com jogadores de alto nível e não encontrarem um encaixe. E já vi equipes com jogadores medianos e coletivamente funcionou. Estamos voltando a ter grandes jogadores, no momento do resgate de uma confiança. O degrau para a seleção é maior. A cobrança é mais forte. Tentamos dar liberdade possível para os jogadores desenvolverem na melhor condição. Estamos próximos. Estão faltando detalhes. Sinto isso.".