Domingo de folga de Neymar tem treino, padle e zoação ao São Paulo

Neymar formou dupla com André Akkari, personalidade do mundo do iGaming, contra Guitler e Stetson Fraiha, jogador profissional de pôquer e torcedor do São Paulo.

No vídeo, Neymar avisa que vai publicar o momento em que os adversários tiveram que passar por baixo da rede, "prenda" que deve ser paga por quem perde de 0 no esporte.

"Vou postar o vídeo dela e o do são-paulino. Tá complicado a vida do São Paulo nesse final de semana", brinca Neymar, fazendo alusão à derrota do São Paulo por 3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro.

Em outro story, Neymar zoa o amigo Stetson. "Esse aqui é o são-paulino que eu mais amo na vida", diz o craque gargalhando.

Após a folga em Mangaratiba, Neymar treinará no Santos pela primeira vez nesta segunda-feira (3).