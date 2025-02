Cruzeiro toma susto, mas vira com Gabigol e Dudu e vence no Mineirão

0x1: Após bola longa, Fabrício Bruno e Fagner se atrapalharam e a bola sobrou para Fernandinho, que cruzou para o autor do gol, Jean Silva. O camisa 7 do Uberlândia teve calma dentro da área, deixou o goleiro cruzeirense no chão e empurrou para o gol vazio, com classe.

Pouco depois de sofrer o gol, o Cruzeiro ainda teve uma baixa importante, com a lesão do zagueiro João Marcelo, que caiu sozinho, sentindo o joelho. Ele precisou ser carregado até o vestiário na saída de campo, e foi substituído pelo jovem Jonathan Jesus.

João Marcelo foi a segunda baixa no Cruzeiro, a primeira com bola rolando, isso porque o goleiro Cássio, confirmado como titular e presente no aquecimento, sentiu náuseas momentos antes de a bola rolar e não jogou, sendo trocado pelo jovem Léo Aragão, de 22 anos.

1x1: A Raposa empatou com Matheus Henrique, um dos destaques da equipe mais uma vez. Constante no meio de campo, ele aproveitou a sobra de Bolasie, que se enrolou com a zaga rival e não conseguiu dominar, e colocou para dentro, deixando tudo igual aos 23 minutos.

Mesmo depois do empate da equipe mandante, comandada pelo auxiliar técnico Wesley Carvalho, o Uberlândia teve boas chances de voltar a estar na frente no placar. Na principal delas, aproveitando mais uma brecha nas costas de defesa cruzeirense, a equipe visitante perdeu chance inacreditável, já com o goleiro Léo Aragão vendido.

2x1: Na reta final do primeiro tempo, Eduardo recebeu na área e, mesmo caído, tentou o chute e foi parado pela mão do defensor rival dentro da área. Pênalti assimilado e gritos do Mineirão por Gabigol, que ouviu o pedido e deixou o dele, virando o placar na marca da cal aos 42 minutos.