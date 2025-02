Flamengo vence Botafogo com show de Bruno Henrique e conquista a Supercopa

Detalhe antes do gol do Fla: Matheus Martins estava logo atrás de Bruno Henrique na hora da batida. Ele fez sinal para John, indicando que o goleiro deveria pular para o lado esquerdo. O botafoguense obedeceu, chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar que o Flamengo fizesse 1 a 0.

Três minutos depois, aos 15 do primeiro tempo, o estado do campo piorou com o temporal. E o jogo foi paralisado por decisão da arbitragem. A bola não rolava direito.

1h15 depois...

A chuva diminuiu muito. A galera do rodo entrou em ação para resolver o trecho do gramado que faltava melhorar. Com paciência, a arbitragem fez os testes. Tudo pronto para o retorno.

Para o Flamengo, foi como se nada tivesse mudado. Tanto que Bruno Henrique ampliou aos 19 minutos. Bem longe da burocracia de uma cobrança de pênalti. Foi uma bela jogada do Fla, que culminou com um bonito chute do atacante. Quase no ângulo.

O Botafogo só foi se organizar melhor depois de meia hora de jogo. Aí, vieram os primeiros passes no campo de ataque, tentativas de cruzamento e finalizações de fora da área. Mas sem grandes sustos para Rossi.