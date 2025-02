Botafogo e Flamengo decidem Supercopa sem 20 campeões de 2024

No Rubro-Negro, ocorreu eleição e o presidente Rodolfo Landim não foi reeleito. Bap assumiu a presidência e tirou Marcos Braz do cargo de vice de futebol. O dirigente contratou o diretor técnico português José Boto, que agora comanda o departamento.

E quem chegou?

Artur é apresentado no Botafogo: jogador usará a icônica camisa 7 alvinegra Imagem: Vitor Silva / Botafogo

As chegadas estão no mesmo ritmo em ambos os clubes. Tanto no Botafogo quanto no Flamengo apenas dois jogadores foram anunciados oficialmente.

O Alvinegro oficializou as contratações do atacante Artur (Zenit-RUS) e do goleiro Léo Linck (Athletico-PR). O clube, porém, já tem acordos com o zagueiro David Ricardo (Ceará) e com o volante Wendel (Zenit-RUS). Este último só chega no meio do ano.

O Rubro-Negro anunciou o atacante Juninho (Qarabag-AZE) e o lateral direito Danilo (Juventus-ITA). O clube tenta a contratação do meia Jorginho (Arsenal-ING).