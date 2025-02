Banho de gelo e montinho de jogador: Filipe Luís é só vibração do Flamengo

Essa conexão que eu tenho com eles provavelmente jamais terei em outro lugar, ou em outro clube, ou em outro momento aqui mesmo no Flamengo. Porque desses jogadores que estão aí, eu joguei com todos, menos com cinco. Então, treinador tem essa vantagem, esse privilégio, eu conheço esse vestiário, conheço o que se fala aí dentro, conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro, quando eles falam mal de mim... Eu conheço tudo, vivi no meio deles. Ri, chorei junto com eles, e eu parto com vantagem nesse quesito. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles cumpram e acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço eles fazem, tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável se as coisas derem errado. Será culpa minha, eles sabem disso e compram a ideia

Filipe Luís

Classificação e jogos Supercopa do Brasil