Artista espanhol recebe ameaças de morte por satirizar Vinicius Júnior

O que são as fallas

A festa, tão importante para os valencianos, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. As celebrações acontecem no início de março e o ponto alto é no dia 19 (Dia de São José), quando todos esses bonecos são queimados. A tradição de colocar fogo nas peças simboliza deixar para trás o que não deu certo no ano anterior e começar novamente do zero.

As "fallas" são conhecidas pela sua irreverência, sátira e humor. Em anos anteriores, outros jogadores como Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo também tiveram seus bonecos exibidos na festa.

Políticos espanhóis, como o primeiro-ministro Pedro Sánchez, ou o ex-rei da Espanha, Juan Carlos 1º, costumam ser figuras carimbadas nessa celebração. Este ano quem também ganhou uma figura caricaturada é o presidente regional de Valência, Carlos Mazón, que foi muito criticado pela população pela maneira como lidou com a maior enchente dos últimos anos que assolou pequenos povoados da região e deixou 224 mortos no fim de outubro do ano passado.

Durante a festa, todos os anos os bonecos participam de uma exposição onde o público escolhe o seu favorito. Quem recebe mais votos é indultado e não será queimado: a peça recebe o "prêmio" de se salvar para sempre e depois é exibida no Museo Fallero da cidade.

A exposição dos bonecos gigantes, que têm esqueleto de madeira e corpo de isopor, fica aberta até o dia 14 de março na Cidade das Artes e das Ciências de Valência.