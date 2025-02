Arsenal goleia e breca reação do Manchester City no Campeonato Inglês

Não valeu. Embalado com o gol, o Arsenal foi para cima do City. Odegaard rola para Martinelli em bela troca de passes. O brasileiro encobriu o goleiro adversário, mas estava em posição irregular e, desta vez, o gol foi anulado.

Defesa impressionante. Em cobrança de escanteio, Marmoush cobrou escanteio na primeira trave e Gvardiol cabeceou para o gol. Com um reflexo ótimo, o goleiro Raya fez uma grande defesa e impediu a reação do City.

Que isso, City? Em mais uma falha na saída de bola do City com Ortega, a bola caiu no pé de Kai Havertz aos 26 minutos da etapa inicial. Livre e com o gol na sua frente, o alemão chutou forte, mas a bola foi para fora junto com a chance do Arsenal ampliar.

Pressão. No fim do primeiro tempo, o City passou a reagir. Aos 43 minutos, a bola sobrou com Savinho, que finalizou no canto. Raya aparece para protagonizar mais uma defesa importante no jogo.

Haaland empata! Em bela troca de passes do Manchester City aos nove minutos, Savinho recebeu na área e cruzou milimetricamente para Haaland, que mandou para redes, sem chances para Raya.

Resposta imediata. Dois minutos depois, o Arsenal voltou a ficar à frente do placar em mais um erro na saída da bola do City. Partey ficou com a bola e finalizou de fora da área: 2 a 1.