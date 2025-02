Abel explica comparação com Klopp: 'Tiraram minha fala de contexto'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, subiu o tom mais uma vez ao explicar a comparação que fez entre ele e Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e atual chefe global de futebol da Red Bull.

O que aconteceu

O técnico do Verdão aproveitou a coletiva após a goleada sobre o Guarani por 4 a 1 para explicar a polêmica do meio da semana, na qual afirmou que "Klopp ganhou menos títulos no Liverpool" do que ele no Palmeiras. Na visão do treinador português, a sua frase foi tirada de contexto.