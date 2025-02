Vegetti brilha, Vasco reage e empata com o Volta Redonda pelo Carioca

Gol contra do Vasco! Em contra-ataque do Volta Redonda, a bola ia sobrar para Robinho, que conseguiu dar um pequeno toque. João Victor tentou afastar de bico, mas acabou anotando contra o próprio gol, aos 8 minutos da segunda etapa.

De pênalti, Vegetti empatou! Jair foi derrubado dentro da área e o árbitro anotou a penalidade sem ajuda do VAR. O atacante do Vasco, com cobrança de segurança no meio do gol, empatou o duelo, aos 12 minutos.

Golaço do Volta Redonda! Lucas Oliveira tentou cortar um passe de Luciano e acabou deixando a bola ainda melhor para Bruno Santos, que, gelado, encobriu Léo Jardim e deixou o Volta Redonda na frente novamente, aos 18 da segunda etapa.

Vegetti empatou no finalzinho! Piton cruzou e achou o artilheiro dentro da área, que cabeceou no cantinho e conseguiu empatar já nos acréscimos, aos 48 minutos.

Ficha técnica

Vasco 2 x 2 Volta Redonda

Competição: 7ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Kléber Andrade - Cariacica, Espírito Santo

Data e hora: 1 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lucas Castro dos Santos

VAR: Philip George Bennett

Gols: João Victor (GC), aos 8'/2ºT, Vegetti, aos 12'/2ºT, Bruno Santos, aos 18'/2ºT, Vegetti, aos 48'/2ºT

Amarelos: Fabrício, Paulo Henrique, Sanchez