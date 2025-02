Torcedores de Santa Cruz e Sport entram em confronto pelas ruas do Recife

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra afirmou que trabalha para punir os criminosos envolvidos. Ela também informou que cerca de 700 policiais estão envolvidos na ocorrência: "Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR (Hospital de Restauração). Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência".

Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência. -- Raquel Lyra (@raquellyra) February 1, 2025

João Campos (PSB), prefeito do Recife, se manifestou nas redes sociais: "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", afirmou.

O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso. -- João Campos (@JoaoCampos) February 1, 2025

Em entrevista coletiva realizada na última na sexta-feira (31), a Secretaria de Defesa Social afirmou que a segurança do Clássico das Multidões contaria com 645 policiais.