São Paulo 'escapa' de Neymar e terá força máxima contra rival pressionado

O São Paulo defenderá sua sequência invicta escapando de um futuro obstáculo: Neymar. O craque foi apresentado nesta sexta (31) pelo Peixe, mas ainda não está disponível para atuar e, portanto, ficará fora do clássico na Vila Belmiro.

Lucas e Oscar, que brilharam contra o Corinthians, devem ser titulares na Vila Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Tricolor, ao contrário do rival, terá suas principais estrelas descansadas: o quarteto ofensivo, formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, foi poupado no meio da semana e deve iniciar a partida sem desgaste excessivo.

O jogo pode fazer o time do Morumbis disparar na ponta do Grupo C. O São Paulo soma 10 pontos, um a mais em relação ao Novorizontino — e com um jogo a menos em relação ao clube do interior. Noroeste, com 6 pontos, e Água Santa, com 4, completam a chave.