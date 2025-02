Santos entra no 'efeito Neymar' e vence o São Paulo na Vila Belmiro

Guilherme marcou o gol de número 13 mil da história do Santos e ainda marcou o 130002. Ele é o artilheiro do Paulistão com sete gols.

Classificação e jogos Paulista

Gabriel Bontempo, de 20 anos, foi a novidade de Caixinha e não decepcionou. O Menino da Vila acertou um belo chute para marcar o segundo do Peixe.

Tiquinho Soares foi ovacionado. O centroavante participou dos dois gols e teve o nome gritado várias vezes pela torcida.

O jogo foi adiado em 45 minutos por causa da forte chuva na Baixada Santista. O gramado melhorou no decorrer da partida.

O Santos interrompe uma sequência de três derrotas e sobe para o segundo lugar do Grupo B, com sete pontos.

O São Paulo perde a invencibilidade, mas ainda é o líder do Grupo C, com 10 pontos.