Reação de Neymar à festa na Vila faz Santos apostar em contrato mais longo

Ney ficou muito emocionado durante a festa preparada pelo Peixe. Ele disse aos seus amigos que não sentia algo assim há muito tempo.

Neymar foi ovacionado pela torcida em um dia onde reuniu seus familiares e melhores amigos. O camisa 10 chorou diversas vezes.

É muito cedo para falar. O Santos me deu oportunidade de voltar, obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito em um momento que era inimaginável para ambas as partes. Aconteceu. Fizemos um contrato de seis meses que, obviamente, pode ser prolongado, a gente não sabe o dia de amanhã. Há dois meses, nem imaginava estar aqui, as coisas acontecem muito rápido. É um contrato de seis meses que pode ser prolongado, e cabe a mim me dedicar 100%. Não adianta eu voltar com nome. Voltei para jogar, ser feliz, fazer gols e ajudar a equipe da melhor maneira. Eles abriram a porta e estou contente, espero poder ajudar da melhor maneira possível.

Neymar

Por que o contrato é curto?

O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

O Santos espera formar um time forte com todas as receitas de marketing que Neymar permitirá e já negocia com indicações do novo camisa 10. Antes mesmo do anúncio, o Sócio Rei já teve 13 mil adesões. Todos os patrocínios atuais serão reajustados e haverá a venda de direitos internacionais de transmissão.