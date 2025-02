Ramón e Emiliano defendem rodízio no Corinthians: 'Todos podem jogar'

Os comandantes do Timão exaltaram as atuações de Igor Coronado e Talles Magno, destaques no início de temporada, e citaram tranquilidade com a evolução da equipe.

"Temos um dos melhores ataques do Brasil. Talles Magno, Garro, Memphis e Yuri Alberto podem jogar juntos os quatro, temos muitos jogos na temporada, todo mundo vai jogar. Vamos seguir com rodízio até que tenhamos tempo... Jogando de dois em dois, três em três dias, temos que rodar a equipe, todo mundo vai ter oportunidade. Estamos satisfeitos com os resultados", afirmou Ramón.

A dupla citou dificuldades neste início de ano, como o curto período de pré-temporada e as chuvas.

"É muito duro, porque enfrentamos times preparados um mês antes de nós, com mais tempo de pré-temporada, e a pressão é sempre nossa. É um dos estaduais mais duros no Brasil, o clima não ajuda, jogamos sempre em campos pesados, o que atrapalha o campo, prejudica o espetáculo, é duro. O tempo de preparação tão curto para uma competição tão importante atrapalha, mas temos que seguir."

Questionado sobre o alto número de gols sofridos, Emiliano se mostrou tranquilo: "É só o começo. Há coisas a melhorar, mas estamos satisfeitos com os pontos. A mesma exigência que temos para o ataque, temos para a defesa. Não nos preocupa (a quantidade de gols sofridos), temos que trabalhar mais, mas é questão de tempo. O grupo está assimilando as ideias e estamos contentes".

O Corinthians volta a campo na segunda-feira (3), fora de casa, contra o Novorizontino, e a expectativa é de time reserva, de olho no dérbi contra o Palmeiras na quinta-feira (6), no Allianz Parque.