Presidente da FPF decretará torcida única no Recife: 'Perdemos essa guerra'

Eu já defendi várias vezes na CBF. No meu entendimento esse é o modo de ação mais impactante para resolver de vez o problema. Teve morte no Rio, em São Paulo... Eu entendo que só com esse choque de um ano, uma competição inteira, em todas as competições, o problema será resolvido. Se eu fosse o presidente da CBF já teria feito isso. Um ano com torcida única em todos os jogos. Seria a única maneira de impactar de tal forma a sociedade para ela se voltar contra os marginais e ajudar nas denúncias. A sociedade não se envolve por falta de interesse ou medo, e fica submissa a esses atos de violência

Evandro Carvalho, ao UOL

Ex-delegado policial, o dirigente se baseia em dados estatísticos para defender a determinação. Ele garante que houve uma redução de violência considerável quando a torcida única foi aplicada.

Tomei essa medida ano passado e ano retrasado. Tenho dados estatísticos de redução de 70% na cidade. Colhi também dados de São Paulo nos últimos seis anos que dizem que houve uma redução de incidente de natureza policial em torno de 70%. Não é a medida ideal, é politicamente incorreta, pune quem não tem culpa, mas entendo que é absolutamente necessária. Eu fui delegado, corregedor, auditor, tenho DNA de policial, minha vida foi enfrentar bandido. Perdemos essa guerra e só a partir de uma medida desse naipe é que poderemos criar condições para acabar com o problema

Evandro Carvalho, ao UOL

Saldo da guerra

Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria pelas ruas da capital pernambucana. Um dos torcedores, inclusive, foi vítima de violência sexual.

Os 12 feridos foram levados para o Hospital da Restauração. Posteriormente, nove foram liberados e outros três seguem internados. Em nota encaminhada ao UOL, a secretaria de Defesa Social de Pernambuco ainda ressaltou que não houve morte.