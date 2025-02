Pernambuco decreta cinco jogos com portões fechados para Santa Cruz e Sport

Por determinação do Ministério Público de Pernambuco, Santa Cruz e Sport foram obrigados a jogar suas cinco próximas partidas com os portões fechados após as cenas de violência e selvageria das organizadas dos clubes, no Recife (PE), antes do clássico no Arruda que teve vitória por 1 a 0 do Tricolor pelo Campeonato Estadual.

O que aconteceu

O decreto já consta no Diário Oficial pernambucano. Ele classifica os episódios como "atos criminosos":