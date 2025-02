Guilherme vê 'Efeito Neymar' no Santos: 'Energia foi diferente'

O "Amado", como é chamado pelo elenco, crê que a chegada de Neymar fez diferença antes mesmo da estreia do astro.

Creio que Deus separou esse momento para viver no Santos, é uma grande honra vestir essa camisa. Agora ser eternizado na história do clube é gratificante. Feliz pelo resultado, a gente precisava, é uma resposta pra nós mesmos e pro nosso torcedor. Graças a Deus fizemos um grande jogo, vencemos um clássico muito difícil Guilherme, à TNT Sports