Guerra de torcidas no Recife tem 14 detidos, 12 feridos e três internados

O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência.

No final do ano passado, lançamos a campanha Cadeiras Vazias justamente com o objetivo de iniciar o debate e unir todos os atores em prol da paz nos estádios.

Nosso compromisso é com a construção de um ambiente esportivo seguro e acolhedor. Continuaremos trabalhando para garantir que o esporte seja um espaço de integração e não de divisão".

Sport se coloca à disposição para identificar criminosos

O Sport emitiu uma nota oficial onde se coloca à disposição das autoridades para identificar os criminosos. O clube também sugere um "plano de segurança efetivo" em conjunto com os órgãos públicos. Confira a íntegra:

"O Sport Club do Recife lamenta e repudia veementemente os episódios de violência que aconteceram hoje no Recife, antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no Estádio do Arruda. O clube não compactua e trabalha incansavelmente para combater qualquer tipo de ato de violência que use o futebol como plano de fundo.