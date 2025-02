Fluminense anuncia renovação com o atacante colombiano Jhon Arias

O Fluminense acertou a renovação de contrato com Jhon Arias, neste sábado (1º). O atacante colombiano de 27 anos assinou novo vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o meio de 2028.

O que aconteceu

O anúncio oficial da renovação aconteceu na manhã deste sábado (1), em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho e com a presença do presidente do Flu, Mário Bittencourt.

No Fluminense desde agosto de 2021, o atacante colombiano renovou o vínculo até o meio 2028. Um dos destaques do Flu na conquista da Libertadores de 2023 e da Recopa, Arias soma 196 jogos com a camisa tricolor, tendo marcado 43 gols.