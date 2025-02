Fla: Torcida cancela festa nos EUA após política anti-imigração de Trump

Antes de cada evento, sempre realizamos enquetes para estimar a participação e também observamos a reação dos membros nos nossos grupos de WhatsApp. Quando a resposta é positiva, sabemos que o público será grande. No caso desse evento, percebemos uma preocupação significativa entre os membros da nossa torcida. Muitos estavam apreensivos com seu próprio status imigratório, enquanto outros se preocupavam com amigos e familiares nessa situação. Diante disso, optamos por cancelar o evento para evitar aglomerações e respeitar essas preocupações.

Manny Mizael, diretor administrativo da FLA USA New England

A FLA USA New England é a maior embaixada do Flamengo fora do Brasil. Já houve eventos com a participação de mais de 700 pessoas e o grupo também se fez presente durante a pré-temporada da equipe principal nos Estados Unidos no início deste ano e de 2024.

Tenho visto muitos relatos e vídeos circulando sobre ações da polícia de imigração e prisões. Infelizmente é importante destacar que há também muita desinformação e alguns desses vídeos são falsos. Eu nunca tive nenhum problema, até porque sou cidadão americano, mas ouvi relatos de pessoas próximas, que considero confiáveis, sobre amigos e familiares que estão passando por isso. Era algo que já esperávamos, pois é a política desse governo. Foi assim no mandato anterior e ele deixou claro que seguiria da mesma forma agora. O que lamentamos é a aflição que tem causado em muitas pessoas.

Manny Mizael diz ainda achar cedo para entender como ficará a situação no futuro, mas acredita que a normalidade vai voltar. "Essa deportação em massa já está gerando problemas sérios aqui, inclusive na economia, na construção, na agricultura e em vários setores de trabalho. As pessoas não estão indo trabalhar com medo da imigração, gera mal-estar econômico no país. Acredito que em breve as coisas vão se normalizar e a nossa torcida também vai poder se reunir com tranquilidade", afirmou.

O Flamengo tem várias embaixadas nos Estados Unidos que vão manter os eventos para a Supercopa. Gladson Almeida, da FLA USA Flórida, garantiu que a festa acontecerá normalmente e reforçou que a apreensão é apenas com imigrantes com problemas com a Justiça e veículos ilegais. Ele afirmou que a embaixada recebeu informações tranquilizando sobre a situação. Em cidades como Houston, Miami, Orlando e Nova York os encontros estão mantidos.

Flamengo e Botafogo se enfrentam no domingo. O jogo vale o título da Supercopa do Brasil e ocorre em Belém, às 16h (de Brasília).