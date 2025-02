Ex-jogador do Botafogo tem calça arrancada durante assalto no Rio; assista

O ex-jogador do Botafogo Marcio Gomes foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (31) em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ). Na ação, o ex-volante de 44 anos teve a calça arrancada pelos criminosos antes de seu carro e seus pertences serem levados pelos assaltantes.

O que aconteceu

Marcio estava parado com seu veículo quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele desceu do carro, mas a chave ficou presa na calça. Foi quando o criminoso derrubou o ex-jogador e arrancou sua peça de roupa, deixando-o apenas de cueca (veja no vídeo abaixo).

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou a ocorrência. Segundo ela, imagens de câmeras de segurança estão sendo apuradas e a investigação já acontece: