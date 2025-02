Vini Jr tem gol anulado, Real perde e vê vantagem na ponta do Espanhol cair

Aos 20 minutos do primeiro tempo, após desarme de Valverde, Mbappé serviu Vini Júnior e o brasileiro cortou da esquerda para o meio e deixou o seu. O gol, no entanto, foi anulado pela arbitragem por falta do francês no lance. A imagem não deixou dúvidas de que o gol foi ilegal.

O Espanyol, em quase toda a partida, foi superior no que se propôs, que era impedir o Real Madrid de acelerar e aproveitar a velocidade do trio de ataque com Vini, Mbappé e Rodrygo, além da mobilidade e qualidade de Bellingham.

Desconfortável e com pouco espaço para impor seu jogo, o Real Madrid teve muita posse de bola e precisou de paciência. O jogo acabou sendo menos vertical do que estão acostumados os comandados de Ancelotti, que se viram obrigados a rodar de pé em pé, cruzar para a área e tentar finalizações de fora, sem nenhum sucesso.

Por boa parte dos 90 minutos, a equipe merengue se mostrou ansiosa para finalizar as jogadas, errando muito e levando pouco perigo real. O Espanyol, apesar de ter que correr atrás o tempo todo, se mostrou mais confortável em sua proposta.

Após o gol anulado no começo de jogo, a primeira grande chance veio apenas aos 30 minutos da etapa final, com Rodrygo. O 'raio' recebeu pela direita, furou o bloqueio e finalizou bem, mas parou na trave e no goleiro Joan Garcia. Depois disso, a pressão madridista aumentou, mas sem chances concretas.

Aos 40 minutos do segundo tempo, em contra-ataque, o Espanyol se permitiu sonhar e pôde aproveitar os espaços cedidos pelo Real para vencer. De pé em pé, saindo do campo de defesa, a equipe mandante abriu a jogada de um lado a outro, Carlos Romero recebeu cruzamento de El Hilali e venceu Courtois, abrindo o placar.