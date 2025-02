Corinthians domina e vence o Noroeste com show de Talles Magno e Coronado

O resultado confirma a permanência de um tabu de 49 anos do Noroeste contra o Corinthians. O time de Bauru não vence a equipe paulista desde 1976.

Retomando a liderança, agora a equipe alvinegra tem 15 pontos no Grupo A. Já o Norusca permanece na 3ª colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, com 6.

O Corinthians volta a campo em menos de 50 horas pelo Paulistão. Na próxima segunda-feira (3), o Timão visitará o Novorizontino, pela 11ª rodada. O jogo foi adiantado por conta da pré-Libertadores. Já o Noroeste só terá compromisso na quarta-feira, diante da Ponte Preta, em Bauru.

Timão dominante em dois tempos

O Corinthians teve muito espaço para rodar a bola da forma que quis no primeiro tempo. A equipe alvinegra aproveitou os erros de passes e o claro nervosismo do Noroeste para pressionar muito, desde o início da partida. Foi um festival de passes e boa movimentação do Timão no ataque, mas a bola demorou a entrar pela boa atuação do goleiro Felipe Alves, que fez duas defesaças em finalizações de Memphis Depay. Foi só aos 34 minutos que Igor Coronado conseguiu furar a muralha, em rebote, para abrir o placar.

A chuva pesou o campo na segunda etapa, o Timão teve uma queda de ritmo, mas conseguiu ampliar o marcador. Foram duas boas oportunidades para os donos da casa, mas a melhor chance foi numa jogada espetacular no ataque, que terminou com linda finalização de Talles Magno. Pedro Filipe diminuiu na única finalização de real perigo do Norusca no segundo tempo.