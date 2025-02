Corinthians: Garro evolui em recuperação e fica perto de volta aos gramados

No entanto, Garro não deverá ser relacionado pelo menos pelas próximas duas rodadas. Neste sábado (1º), o Timão recebe o Noroeste na Neo Química Arena, e visitará o Novorizontino, na segunda-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Classificação e jogos Paulista

Garro ainda treina separado do restante do elenco, mas realiza atividades em dois períodos, de regeneração e fisioterapia, no CT Joaquim Grava. Na próxima semana, a expectativa é que ele seja reintegrado ao grupo nos treinos táticos.

A comissão entende que é possível que o camisa 10 fique à disposição pelo menos no banco de reservas diante do Palmeiras, no dia 6 de fevereiro, pela 8ª rodada do Paulistão.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, deu boas notícias sobre o assunto após a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, na última quarta-feira (29). O mental de Garro também está evoluindo após o acidente com vítima fatal na Argentina, no qual o meia se envolveu no início de janeiro.

Está na última etapa de recuperação. Muito positivo como ele está reagindo à parte física. É muito pouco tempo. É chato falar de um dia, pois pode falar que estou mentindo. Não preocupa, pois está avançando bem. É o jogador mais importante que a gente tem, melhor do Brasileirão, faz falta. Rapidamente está bem. A cabeça é muito forte, muito forte. Tem apoio da família, dos companheiros, da torcida que mostra um carinho enorme, da comissão. Ele é muito feliz aqui, a cabeça está intacta, tem personalidade para fazer o que fez ano passado. Ele fez, botou a cara. Garro estará bem.

Emiliano Díaz, em coletiva de imprensa

O que é tendinopatia patelar?

A tendinopatia patelar, conhecida como "joelho de saltador", é uma lesão que afeta o tendão patelar, que fica localizado na parte anterior do joelho. A condição causa dores durante a atividade física ou logo após exercícios extenuantes.