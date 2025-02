Corinthians 2 x 1 Noroeste: veja os gols e melhores momentos do jogo

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 neste sábado (1º), pela 6ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, com gols de Igor Coronado e Talles Magno. Pedro Filipe descontou para os visitantes no fim. Confira os melhores momentos da partida.

