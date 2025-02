Inglês: Salah vira 6º maior artilheiro, Liverpool vence e dispara na ponta

Gols e destaques

Lance relâmpago. Com apenas 15 segundos de bola rolando, o Bournemouth quase abriu o placar no Vitality Stadium. Semenyo desarmou Alexander-Arnold e avançou pela esquerda, cortou para dentro e bateu para a defesa do brasileiro Alisson.

Gakpo x Kepa. Aos 16 minutos do 1º tempo, Gakpo carregou a bola em velocidade pela esquerda e finalizou de fora da área. Kepa caiu no canto direito para fazer a defesa. Aos 22, novo duelo entre o meia holandês do Liverpool e o goleiro espanhol do Bournemouth: Gakpo faz bela jogada pelo meio e bate cruzado, e Kepa espalma para manter o 0 a 0 no placar.

0 x 1: O Liverpool abriu o placar aos 29 minutos do 1º tempo com gol de pênalti. Gakpo foi lançado por Robertson, sofreu leve toque de Cook e desabou na área. O árbitro Darren England não pensou duas vezes e apontou a marca da cal. O VAR revisou o lance e confirmou a penalidade máxima. Na cobrança, Salah bateu forte e rasteiro no canto esquerdo de Kepa.

Não valeu! Aos 36 minutos do 1º tempo, Kerkez recebeu de Semenyo e lançou na área para Brooks bater no canto de Alisson e empatar o duelo. No entanto, o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento no início da jogada.

0 x 2: Salah fez o 2 a 0 do Liverpool aos 29 minutos do 2º tempo. Em contra-ataque, Curtis Jones recebeu de Luis Díaz e abriu na direita para Salah. O artilheiro chapou de canhota na bochecha da rede de Kepa, que ficou "paradão" no lance.