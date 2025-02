Calleri diz que São Paulo 'perdeu intensidade' e reclama de gramado da Vila

Atacante do São Paulo, Calleri criticou o campo em derrota para o Santos na Vila Belmiro neste sábado (01), por 3 a 1.

O que aconteceu

Apesar da derrota, Calleri elogiou a atuação da equipe nos minutos iniciais e lamentou perda de intensidade da equipe no segundo tempo: "Penso que os primeiros 30 minutos foi um jogo inteligente da nossa parte. Foi um erro as equipes empatarem antes do intervalo, e no segundo tempo não tivemos a mesma intensidade do primeiro e perdemos. Agora é pensar na quarta-feira. Tem jogo com o Mirassol e vamos continuar trabalhando para melhorar".

O camisa 9 comentou que o campo do estádio do alvinegro praiano "fez sua parte" para o resultado: "Acho que tivemos bons primeiros 30 minutos. Obviamente o gramado fez a parte dele, não ajudou muito, mas saímos por cima no placar, estávamos fazendo um bom jogo até uma desatenção, marcamos um gol, eles saíram por cima e venceram o jogo".