Após transferência fracassar, Rony enfrenta falta de espaço e 'climão'

A transferência de Rony, do Palmeiras, para o Al-Rayyan, do Qatar, foi frustrada por questões burocráticas, e o atacante acabou treinando normalmente com o grupo na manhã de sexta-feira (31).

Sem conseguir partir para o "mundo árabe", o atacante do Palmeiras agora precisa enfrentar dois problemas no Verdão. Um deles já era conhecido do atacante de 29 anos: a falta de espaço no time titular. E agora o novo problema é o "climão" que a negociação fracassada pode ter ocasionado.

Incógnita alviverde

Rony já vinha enfrentando problemas de falta de espaço no Palmeiras desde 2024, quando virou reserva. Mal começou a nova temporada e a situação se agravou. Apesar de estar inscrito no Campeonato Paulista, o jogador não foi relacionado em nenhuma partida da competição até agora.