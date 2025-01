Por que Neymar assinou contrato curto com o Santos?

O Santos espera formar um time forte com todas as receitas de marketing que Neymar permitirá e já negocia com indicações do novo camisa 10. Antes mesmo do anúncio, o Sócio Rei já teve 13 mil adesões. Todos os patrocínios atuais serão reajustados e haverá a venda de direitos internacionais de transmissão.

Neymar sente que precisa ser feliz novamente ao lado dos familiares e amigos no clube onde foi revelado. O astro se encantou com as últimas visitas à Baixada Santista.

Outra forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.

O Santos precisa adequar seu estatuto e está disposto a negociar. Com maior investimento, elenco mais forte e a atuação de Neymar Pai, a chance de Neymar ficar por mais um ano aumentaria.