Paulistão: veja os melhores momentos do jogo desta sexta-feira

O Campeonato Paulista chegou à sexta rodada com ilustre presença do alemão Jurgen Klopp. O ex-técnico do Liverpool e atual gerente global de futebol do grupo Red Bull, entretanto, não deu sorte ao Bragantino, que foi derrotado no jogo único desta sexta-feira (31).

Assista aos melhores momentos do jogo desta sexta (31): Red Bull Bragantino x Novorizontino.

Red Bull Bragantino 1 x 2 Novorizontino