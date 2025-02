Neymar diz que não imaginava voltar ao Santos agora: 'Surgiu oportunidade'

A "oportunidade" foi não ter sido inscrito pelo técnico Jorge Jesus no Campeonato Saudita. Sem espaço e magoado com o português, o ídolo decidiu retornar.

O que Neymar falou?

Meia ou ponta? "Com a vontade que estou, até de goleiro jogo. Estou há muito tempo longe dos gramados, tive dois jogos no Al-Hilal depois da lesão e não pude ter muitos minutos. Estou com vontade de jogar em qualquer lugar. Obviamente, me aperfeiçoei na posição de 10. Depende do treinador: onde ele precisar, estou à disposição, sendo de ponta, de nove, de volante, de meia... estou aqui para ajudar. Vim para somar de uma forma muito grande. Sei de quem eu sou e do meu potencial, mas quero ajudar independente da função. Estou com vontade de ganhar, vim com sede de vitória."

Neymar posa com camisa do Santos; jogador deve estrear nos próximos dias Imagem: Guilherme Kastner / Santos FC

Quando estreia? "Não dá tempo de eu jogar! Falei para me inscrever rápido... Se desse tempo, eu garantiria 30 minutinhos... Fisicamente, estou bem melhor. Não estou 100% ainda porque preciso de minutos, e não é só com treino que vou estar fisicamente bem de novo. Isso vou ganhar com o tempo. Mas estou melhor do que estava quando voltei a jogar. Nos treinos do Al-Hilal, me sentia bem. Estou praticamente pronto para jogar. Mentalmente estou feliz, renovado. Quando pisei aqui e senti o carinho da torcida, me fez voltar aos 16 anos. Me rejuvenesceu. Volto amadurecido como homem, com uma família linda. É outro cara, obviamente, mas com a mentalidade de vencer igual. Vim aqui para ser feliz, é o clube que amo, a torcida que mais amo. Não tem como casar melhor."

Reforços. "O telefone do Neymar pai está trabalhando muito, o meu está off. Neste quesito, quando me perguntam de algum jogador para mim, dou a minha opinião, mas não é algo que vou me meter. Isso cabe ao presidente juntamente com o treinador e nosso CEO. Eles são responsáveis por montar a equipe. O Santos tem um elenco muito forte, são jogadores que, se tiverem com a confiança em 100%, podem fazer muito mais do que estão fazendo. Eu vou trazer algo diferente para o time e vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros. Sei que não o time não enfrenta o melhor momento, mas todos sabemos que precisamos melhorar. Meu papel é esse de ajudar não só em campo, mas também na conversa e em mostrar o que significa a camisa do Santos."