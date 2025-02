Neymar explica contrato curto, chora ao falar do pai e elogia Caixinha

Neymar posa com camisa do Santos; jogador deve estrear nos próximos dias Imagem: Guilherme Kastner / Santos FC

Quando estreia? "Não dá tempo de eu jogar [neste fim de semana]! Falei para me inscrever rápido... Se desse tempo, eu garantiria 30 minutinhos... Fisicamente, estou bem melhor. Não estou 100% ainda porque preciso de minutos, e não é só com treino que vou estar fisicamente bem de novo. Isso vou ganhar com o tempo. Mas estou melhor do que estava quando voltei a jogar. Nos treinos do Al-Hilal, me sentia bem. Estou praticamente pronto para jogar. Mentalmente estou feliz, renovado. Quando pisei aqui e senti o carinho da torcida, me fez voltar aos 16 anos. Me rejuvenesceu. Volto amadurecido como homem, com uma família linda. É outro cara, obviamente, mas com a mentalidade de vencer igual. Vim aqui para ser feliz, é o clube que amo, a torcida que mais amo. Não tem como casar melhor."

Ajuda em reforços. "O telefone do Neymar pai está trabalhando muito, o meu está off. Neste quesito, quando me perguntam de algum jogador para mim, dou a minha opinião, mas não é algo que vou me meter. Isso cabe ao presidente juntamente com o treinador e nosso CEO. Eles são responsáveis por montar a equipe. O Santos tem um elenco muito forte, são jogadores que, se tiverem com a confiança em 100%, podem fazer muito mais do que estão fazendo. Eu vou trazer algo diferente para o time e vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros. Sei que não o time não enfrenta o melhor momento, mas todos sabemos que precisamos melhorar. Meu papel é esse de ajudar não só em campo, mas também na conversa e em mostrar o que significa a camisa do Santos."

Pedro Caixinha, técnico do Santos, foi elogiado por Neymar Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Avaliação sobre técnico. "O [Pedro] Caixinha, pelo que escutei das pessoas, é um treinador muito competente e que gosta de jogar para frente. É um cara que é agressivo, e isso é o DNA do Santos. Falta encaixar, falta tempo. Não é em um mês que ele vai conseguir botar o Santos voando, isso requer treinos e erros para consertar. Quando falei da confiança, acho que todo mundo sente: quando o time não está bem, sente um pouco de falta de confiança. O que posso ajudar eles é com algumas palavras e demonstrando nos treinos que a confiança pode elevar. Sei do meu papel. Vim para ajudá-los e ser mais um que vai estar dando a vida para que o Santos possa estar em um lugar onde merece."

Extensão de contrato. "É muito cedo para falar. O Santos me deu oportunidade de voltar, obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito em um momento que era inimaginável para ambas as partes. Aconteceu. Fizemos um contrato de seis meses que, obviamente, pode ser prolongado, a gente não sabe o dia de amanhã. Há dois meses, nem imaginava estar aqui, as coisas acontecem muito rápido. É um contrato de seis meses que pode ser prolongado, e cabe a mim me dedicar 100%. Não adianta eu voltar com nome. Voltei para jogar, ser feliz, fazer gols e ajudar a equipe da melhor maneira. Eles abriram a porta e estou contente, espero poder ajudar da melhor maneira possível."