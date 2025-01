Milly: Volta de Neymar já tem mais impacto que as de Romário e Ronaldo

Ele é um rei que não é rei, é príncipe, que é outra marca que está se tratando — a marca do Neymar não está sendo tratada como de rei, está sendo tratada como de príncipe. O que está acontecendo com a história do príncipe é a informação de que eles estão tentando trabalhar a imagem do Neymar no plano Neymar.

O príncipe está sendo tratado como marca e está acontecendo um plano de marketing que inclui a palavra príncipe e que pode eventualmente incluir a palavra sócio-príncipe, porque o Sócio-Rei é o plano de sócios do Santos, e que vai incluir o acordo [do Santos] com a Umbro, que vai incluir o acordo do Neymar com a Puma, e tudo isso vai interferir na remuneração [de Neymar].

Aí a gente vai descobrir se ele vai ser uma celebridade ou se ele vai ser um craque, que depende do desempenho.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista chamou atenção ao número de marcas envolvidas no desembarque de Neymar no Brasil na manhã desta sexta (31).

O craque fez suas primeiras publicidades (no plural porque dentro de uma havia outra) em solo brasileiro ao descer das escadas da aeronave.