Mercado: definição por Rony, R$ 48 milhões ao Corinthians e baixa no Fla

Denner tem apenas 16 anos e se destacou na base do Corinthians atuando na lateral Imagem: Reprodução/Intagram/denner_evangelista

R$ 48 milhões nos cofres alvinegros. A encaminhada venda do jovem lateral Denner para o Chelsea vai render, inicialmente, 8 milhões de euros (R$ 48,7 milhões) à vista para o Corinthians, que é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador de 16 anos. O acordo com os ingleses ainda prevê outros 4 milhões de euros (R$ 24,3 milhões) por bônus. O objetivo, no entanto, é relativamente simples de atingir: cumprir 20 jogos no time principal dos londrinos.

Companheiro de Neymar? O Santos discute fazer uma proposta pelo meio-campista Sforza, nome bem avaliado pelos analistas do Peixe. Ele tem 22 anos e ainda não se firmou no Vasco após se destacar no futebol argentino. O Cruzmaltino pagou R$ 24 milhões para tirá-lo do Newell's no ano passado.

Alcaraz já está de saída do Flamengo e voltará ao futebol europeu Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Por que Alcaraz saiu do Flamengo? O anúncio do empréstimo de Carlos Alcaraz ao Everton surpreendeu a torcida do Flamengo, ainda mais depois da boa atuação do argentino na noite anterior, quando marcou o segundo gol nos 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, com direito a elogios do técnico Filipe Luís. O blog do jornalista Mauro Cezar Pereira consultou duas fontes rubro-negras para entender qual a real motivação para o negócio. A resposta foi: absolutamente técnica. A conclusão a qual dirigentes e comissão técnica chegaram foi de que Alcaraz, por enquanto, não teria tantas oportunidades no time titular devido às suas características e ao modelo de jogo que o treinador está implementando.

Novo lateral no Beira-Rio. O Inter anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ramon após chegar a um acordo com o Olympiacos FC, da Grécia. O atleta assinou vínculo até o fim de 2027. Ao longo da carreira, Ramon passou também por Espanyol, Cuiabá, Flamengo e Red Bull Bragantino. Em relação aos títulos, ele conquistou o Brasileirão de 2020 e três Cariocas (2019, 2020 e 2021), todos pelo rubro-negro.